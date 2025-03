Apprensione per Valentino Rossi che si è recato in ospedale: ecco cosa è accaduto ed il motivo della presenza del pilota

Momenti di apprensione, durati giusto un attimo, per Valentino Rossi. Il ‘Dottore’ in ospedale, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.

Semplice controlli di routine per l’ex pilota e la sua compagna Francesca Sofia Novello: entrambi nei giorni scorsi, per la precisione giovedì 27 marzo, si sono recati presso l’Istituto Scientifico di Pavia dell’IRCCS Maugeri. Visita in ospedale per un check-up completo di prevenzione. La notizia è stata data dallo stesso Istituto tramite i propri canali social e confermata dalla Novello su Instagram.

La compagna dell’ex pilota di MotoGP, attualmente impegnato nel Wec dopo aver chiuso la sua carriera sulle moto, ha spiegato che si sono sottoposti ad un check-up completo. La coppia ha effettuato una serie di esami e test in una giornata di day hospital. L’occasione della visita di Valentino Rossi è stata sfruttata dalla Maugeri per sottolineare ancora una volta l’importanza della prevenzione e di controlli medici regolari. Fondamentale a questo riguardo la presenza di figure pubbliche, come appunto Rossi e la sua compagna Francesca Sofia Novello, che aiutano a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

Valentino Rossi, check-up in ospedale con la compagna

Valentino Rossi ha quindi approfittato delle giornate senza impegni nel Wec (il secondo appuntamento ci sarà ad aprile) per effettuare questo check-up insieme alla compagna.

La coppia è alle prese con i primi mesi di vita della seconda figlia Gabriella, nata a gennaio: Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono genitori anche di Giulietta, nata nel 2022. Il Dottore qualche settimana fa ha festeggiato i 46 anni, un numero al quale è molto legato Rossi visto che ha caratterizzato tutta la sua carriera sulle moto e non solo.

Una carriera che lo ha portato a vincere nove mondiali, un numero che quest’anno potrebbe essere raggiunto da Marc Marquez. Lo spagnolo è l’autentico dominatore dell’inizio del motomondiale e finora ha vinto tutte le gare disputate: continuando così, il titolo a fine anno sarà logica conseguenza, mettendo quindi in bacheca anche lui il nono titolo mondiale.

Rossi eguagliato dunque dal suo rivale più grande: i due hanno avuto diversi scontri in pista e fuori ed ora la loro rivalità è nuovamente divampata con la possibilità che Marquez raggiunge il 46 più famoso del mondo dei motori. Un ‘colpo al cuore’ per Valentino, ma fortunatamente senza bisogno di alcuna visita in ospedale.