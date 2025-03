La Virtus Bologna non sbaglia e controlla Reggio Emilia in casa 69-45. Partita a basso punteggio, decisa da un secondo tempo difensivo perfetto delle V Nere, che concedono soli 18 punti agli ospiti negli ultimi 20 minuti. Tre giocatori in doppia cifra per la Segafredo, tutti e tre a quota 14 punti. Isaia Cordinier (14 punti+3 rimbalzi+2 assist), Toko Shenghelia (14 punti+7 rimbalzi+ 3 assist) e Matt Morgan (14 punti+2 rimbalzi+2 assist) combinano 42 dei 69 punti della squadra di Ivanovic. Alessandro Pajola aggiunge 7 punti e 3 assist. Bene Nicola Akele (8 punti+6 rimbalzi) in uscita dalla panchina. 3 punti in 13 minuti sul parquet per Marco Belinelli. Sponda Reggio, Kwan Cheatham (15 punti+5 rimbalzi) è l’unico oltre i dieci punti. Aggancio in vetta alla classifica per Bologna, che sale a 34 punti (17 vittorie e 7 sconfitte) e si unisce a Brescia e Trapani al primo posto. Reggio Emilia resta ferma in ottava posizione (14 vittorie e 10 sconfitte) insieme a Tortona, 7ª, e Venezia, 9ª.

Occasione mancata da Milano

Inaspettato crollo dell’Olimpia, che stacca la spina nel quarto quarto e esce sconfitta sul parquet del Napoli Basket. 95-87 il punteggio in favore dei partenopei, grazie a un parziale di 31-14 negli ultimi dieci minuti. Jacob Pullen Mvp con 24 punti, 3 assist e il 67% dal campo (8/12). Lo segue Erick Green con 21 punti, 5 rimbalzi e 3 assist. 14 punti e 7 assist per l’ex Kevin Pangos. Contributo pesante in uscita dalla panchina per John Egbunu (16 punti+7 rimbalzi). 10 punti a testa per Leonardo Tote e Tomislav Zubcic. Non bastano all’EA7 i 22 punti di Nikola Mirotic e i 20 di Zach LeDay per evitare il ko.

La classifica aggiornata

Germani Brescia 34pt (17V, 7P) Trapani Shark 34pt (17V, 7P) Virtus Segafredo Bologna 34pt (17V, 7P) Dolomiti Energia Trentino 32pt (16V, 8P) EA7 Emporio Armani Milano 32pt (16V, 8P) Pallacanestro Trieste 28pt (14V, 10P) UNAHOTELS Reggio Emilia 28pt (14V, 10P) Bertram Derthona Tortona 28pt (14V, 10P) Umana Reyer Venezia 28pt (14V, 10P) Banco di Sardegna Sassari 22pt (11V, 14P) Nutribullet Treviso Basket 18pt (9V, 15P) Napoli Basket 16pt (8V, 16P) Vanoli Basket Cremona 14pt (7V, 17P) Givova Scafati 12pt (6V, 18P) Openjobmetis Varese 14pt (7V, 17P) Estra Pistoia 10pt (5V, 19P)

I risultati di giornata

Sabato 29 marzo

Ore 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – Trapani Shark 92-80

Domenica 30 marzo

Ore 16:30 – Openjobmetis Varese – Givova Scafati 95-82

Ore 17:30 – Vanoli Basket Cremona – Nutribullet Treviso Basket 94-77

Ore 18:15 – Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia 75-78

Ore 19:00 – Estra Pistoia – Pallacanestro Trieste 69-89

Ore 20:00 – Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 94-82

Lunedì 31 marzo

Ore 19:45 – Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia 69-45

Ore 20:30 – Napoli Basket – EA7 Emporio Armani Milano 95-87