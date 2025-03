Arriva la reazione dell’Italia ai Mondiali di curling maschili 2025 in corso a Moose Jaw (Canada). Il quartetto composto da Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner e Joel Retornaz batte la Repubblica Ceca 7-5 e torna a vincere dopo la sconfitta per 9-4 contro la Cina di ieri. Successo importante per gli azzurri, che agganciano proprio i cechi all’ottavo posto in classifica a quota 2 vittorie e 2 sconfitte. Italia che nella notte tornerà sul ghiaccio canadese contro la Norvegia.

Ottima reazione degli azzurri

L’Italia – rappresentata dal quartetto formato da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), ai quali è aggiunto Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva – aveva cominciato con una vittoria e una sconfitta. Nella terza partita, gli azzurri hanno affrontato la Cina, venendo battuti con il punteggio di 4-9. Il match ha avuto poca storia, con la rappresentativa tricolore sempre a inseguire (1-3 dopo due end, 2-5 all’intervallo) sino all’epilogo.

La classifica aggiornata

1. Canada (3 vittorie – 0 sconfitte)

1. Cina (3 vittorie – 0 sconfitte)

1. Scozia (3 vittorie – 0 sconfitte)

4. Svizzera (3 vittorie – 1 sconfitta)

5. Norvegia (2 vittorie – 1 sconfitta)

5. Svezia (2 vittorie – 1 sconfitta)

5. Usa (2 vittorie – 1 sconfitta)

8. Italia (2 vittorie – 2 sconfitte)

8. Repubblica Ceca (2 vittorie – 2 sconfitte)

10. Germania (1 vittoria – 3 sconfitte)

11. Austria (0 vittorie – 3 sconfitte)

11. Giappone (0 vittorie – 3 sconfitte)

11. Corea del Sud (0 vittorie – 3 sconfitte)

Il programma

Martedì 1° aprile

03.00 Ottava giornata: Austria-Giappone, Italia-Norvegia, Scozia-Cechia, Cina-Germania

17.00 Nona giornata: Giappone-Cechia, USA-Austria, Svezia-Canada

22.00 Decima giornata: Cina-Norvegia, Germania-Corea del Sud, Svezia-Svizzera, Italia-Scozia

Mercoledì 2 aprile

03.00 Undicesima giornata: Canada-Italia, Austria-Cina, Giappone-Germania, Cechia-USA

17.00 Dodicesima giornata: Scozia-Svizzera, USA-Svezia, Norvegia-Canada, Corea del Sud-Giappone

22.00 Tredicesima giornata: Germania-Svezia, Scozia-Norvegia, Cina-Cechia, Italia-Austria

Giovedì 3 aprile

03.00 Quattordicesima giornata: Giappone-USA, Cechia-Canada, Austria-Corea del Sud, Svizzera-Germania

17.00 Quindicesima giornata: Norvegia-Corea del Sud, Italia-Svizzera, Svezia-Scozia, Canada-Cina

22.00 Sedicesima giornata: Cechia-Austria, Cina-Giappone, Germania-Italia, USA-Scozia

Venerdì 4 aprile

03.00 Diciassettesima giornata: Svizzera-Canada, Corea del Sud-USA, Norvegia-Giappone, Svezia-Cechia

17.00 Diciottesima giornata: Italia-Svezia, Scozia-Germania, Corea del Sud-Cina, Austria-Norvegia

22.00 Diciannovesima giornata: USA-Germania, Canada-Austria, Cechia-Svizzera, Giappone-Italia

Sabato 5 aprile

03.00 Ventesima giornata: Cina-Scozia, Norvegia-Svezia, Canada-USA, Svizzera-Corea del Sud

17.00 Playoff

23.00 Semifinali

Domenica 6 aprile

17.00 Finale per il bronzo

23.00 Finale per l’oro