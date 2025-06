A fare da padrone in Olanda, in questo Mondiale del 2025, è stato ancora una volta Marc Marquez: lo spagnolo sta volando in MotoGP e stavolta non le ha mandate a dire.

Marc Marquez ha conquistato anche il GP di Assen, nei Paesi Bassi, e ha aggiunto così ulteriori punti importanti nella classifica generale di questo Motomondiale del 2025. Una questione però non gli è andata minimamente giù tanto che, nella conferenza stampa al termine della gara di questa domenica, ha voluto mettere in chiaro il suo punto di vista con parole molto nette. Di seguito tutti i dettagli.

Marquez risponde duramente: le sue parole sul fratello Alex dopo il GP d’Olanda

In conferenza stampa, Marc Marquez ha dichiarato: “Ancora una volta, questo fine settimana, ci siamo concentrati sulla difesa. Ma alla fine abbiamo attaccato, abbiamo ottenuto il massimo, 37 punti, ma soprattutto ci siamo ripresi da un venerdì impegnativo”.

“Sono molto contento – ha aggiunto – non al 100%, perché la famiglia significa più di una vittoria e oggi il mio principale rivale per il Campionato del Mondo, che è Alex, il secondo classificato. È infortunato. Gli auguro una pronta guarigione e cercheremo di aiutarlo a tornare il prima possibile”. Ma non è finita certamente qui.

“So che mio fratello non risponderà, perché è più gentiluomo di me e misura più le parole, però io sono abituato a dire ciò che penso. Ieri ho trovato una mancanza di rispetto il fatto che tanta gente abbia iniziato dubitare del fatto che mio fratello non mi attaccasse allo stesso modo in cui attacca gli altri piloti“.

“E oggi, cos’è successo con Marco Bezzecchi? Perché non mi ha attaccato? Non ci ha provato? Logicamente, ci ha provato, ma la gente, dal divano di casa, la vede come molto facile. Questa pista è molto stretta ed è difficile attaccare. Ieri mi sono difeso nel migliore dei modi da Alex ed oggi l’ho fatto con Marco. Lo ripeto: rispettate i piloti di MotoGP. Tutti loro difendono i colori delle loro squadre. Tutta la griglia vuole vincere, ma il problema è che solo uno può vincere”, ha concluso.