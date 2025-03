Lo scozzese Calum Hill ha trionfato con 266 (69 66 69 62, -14) colpi il Joburg Open. L’evento DP World Tour ha avuto luogo a Johannesburg, in Sudafrica, sul percorso dell’Houghton Golf Club. Hill ha avuto la meglio ai playoff, dopo aver concluso il torneo alla pari con i padroni di casa Jacques Kruyswijk (266 – 65 67 68 66) e Shaun Norris (266 – 66 63 67 70). Per il 30enne, si è rivelato fondamentale un par alla seconda buca collezionato nello spareggio.Quarta posizione per Dylan Frittelli con 267 (13), che ha mancato per un solo colpo la fase playoff. Chiude la top cinque Daniel Van Tonder con 268 (-12). La prova ha visto in campo solo un atleta azzurro, Francesco Laporta, che si è classificato al diciannovesimo posto con 275 (67 68 73 65, -7). L’italiano era partito ventiseiesimo, salendo in ventesima posizione con il secondo round. Successivamente, è scivolato indietro fino al quarantesimo piazzamento, riuscendo a rimontare nell’ultimo round.

IL RECAP DELLA PROVA ODIERNA

E’ la prima volta in diciassette edizioni che la vittoria del Joburg Open va a uno scozzese. Hill festeggia così il suo secondo titolo DP World Tour, a tre anni e mezzo dal primo. Il golfista aveva infatti trionfano nel Cazoo Classic del 2021. Nel corso della giornata odierna, Hill ha ottenuto il miglior parziale con 62 (-8, dieci birdie, due bogey), performance che gli ha permesso di rimonta ben quattordici posizioni. Lo scozzese è rimasto a lungo leader in solitaria, con Kruyswijk che lo ha raggiunto grazie al birdie della diciassettesima buca. Successivamente, i due sono stati superati da Norris, in vetta nei due round centrali e autore di due birdie nelle ultime tre. Il terzetto ha chiuso in par la prima buca aggiuntiva e Norris ha visto le sue speranze sfumare nel momento in cui la palla è finita in acqua al secondo colpo. Kruyswijk ha mancato il putt per il par a circa un metro di distanza, con Hill che ha così potuto accaparrarsi la vittoria. Lo scozzese incassa un assegno di 177.233 euro su un montepremi di circa 1.050.000 euro.

SUPERLEGA: GARCIA TRIONFA AD HONG KONG

Sergio Garcia si impone nel LIV Golf Hong Kong, vincendo sia la prova individuale che quella a squadre. In occasione del terzo appuntamento della Superlega araba 2025, lo spagnolo si è imposto con uno score di 192 (65 64 63, -18). Alle spalle dell’iberico, ha concluso con 195 (-15) il sudafricano Dean Burmester. Terza posizione poi per lo statunitense Phil Mickelson con 196 (-14). Nella gara a squadre, Garcia, David Puig e Luis Masaveu e Abraham Ancer, hanno battuto di misura gli “Stinger” dei sudafricani Louis Oosthuizen, Burmester, Branden Grace e Charl Schwartzel, in seconda posizione con -36. “Quello che si è concluso è un torneo che difficilmente dimenticherò. Sono molto orgoglioso, non solo della mia prova, ma di quella di tutti i miei compagni di squadra“, ha dichiarato Garcia. Si tratta del suo secondo titolo in carriera nella LIV Golf, dopo quello conquistato nel 2024 a Valderrama.