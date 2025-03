La Francia fa doppietta a Nove Mesto. Dopo la vittoria nella staffetta maschile, arriva il successo nella femminile con il quartetto formato da Lou Jeanmonnot, Oceane Michelone, Justine Braisaz-Bouchet e Julia Simon. 1h11’11″1 il tempo complessivo della staffetta transalpina. Gara che sembrava chiusa dopo due poligoni, ma che è stata riaperta dai quattro errori di Braisaz-Bouchet, che ha rimesso in gioco la Norvegia (seconda a 25″1), poi battuta nell’ultima tornata da Simon. Le scandinave sono superiori alle francesi sugli sci, ma pagano ben sei errori in più al poligono tra Karoline Knotten, Ingrid Tandrevold, Ragnhild Femsteinevik e Maren Kirkeeide. Completa il podio di giornata la Germania. Johanna Puff, Julia Tannheimer, Sophia Schneider e Selina Grotian terminano a 47″6 dalla Francia con un totale di otto errori al poligono. Più staccata la Svizzera (+1’36″3) di Amy Baserga, Aita Gasparin, Elita Gasparin, Lena Haecki-Gross. Italia che chiude al settimo posto con Samuela Comola, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Hannah Auchentaller a 2’44″0 dalla Francia.

Le pagelle

Comola (voto 6.5): prova sufficiente con un ottimo zero a terra e una discreta velocità sugli sci. Rovina un’ottima frazione con le tre ricariche nella serie in piedi.

Wierer (voto 6.5): ci si aspettava qualcosa in più. Commette due errori pesanti a terra, ma trova un inaspettato zero in piedi. Non impressiona sugli sci dimostrando una condizione non eccezionale.

Carrara (voto 7): la migliore delle azzurre. Sugli sci dimostra un ottimo passo perdendo poco terreno anche dalle migliori. Al poligono si tiene in linea con le compagne con due ricariche a terra e una in piedi.

Auchentaller (voto 6): paga il peggioramento delle condizioni con un totale di cinque ricariche, due a terra e tre in piedi. Sugli sci non impressiona, ma non sfigura.

La top ten di giornata