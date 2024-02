Pecco Bagnaia a Sanremo 2024: “La musica rock mi carica prima delle gare”. Poi presenta Ghali

“Prima di iniziare weekend di gara ascolto tanta musica, spazio su qualsiasi genere, di solito mi dà la carica giusta il rock. Ma fa parte del mio mondo, al 100%”. Così Pecco Bagnaia in un dialogo con Amadeus sul palco dell’Ariston, dove il due volte campione del mondo di MotoGP è stato ospite della quarta serata di Sanremo: “La musica mi piace tantissimo, in ogni contesto”, ha assicurato il centauro della Ducati, che ha poi presentato Ghali per la sua esibizione.