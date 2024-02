Pagelle Salernitana-Empoli 1-3, voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle di Salernitana-Empoli 1-3 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Il tiro-cross di Cambiaghi la sblocca nel primo tempo, con la rete assegnata come autogol di Zanoli, poi però Weissman alla sua prima presenza trova il gol del pari. Finale convulso, c’è il rigore per gli ospiti segnato da Niang, quindi Cancellieri nel recupero per il tris toscano. Situazione di classifica drammatica per i campani ora. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6 (41’st Weissman 7), Boateng 6 (14’st Pirola 6), Pellegrino 5; Zanoli 5 (1’st Sambia 6), Maggiore 6 (31’st Coulibaly 6), Basic 5.5, Bradaric 5.5; Candreva 6.5, Kastanos 6 (14’st Tchaouna 6); Dia 5.5. In panchina: Costil, Allocca, Martegani, Simy, Gomis, Ikwuemesi, Vignato, Legowski Allenatore: F. Inzaghi 5.5.

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile 6.5; Bereszynski 6, Ismajli 5, Luperto 6; Gyasi 6, Grassi 6, Maleh 5.5 (25’st Fazzini 6.5), 6 Cacace 6.5; Zurkowski 6 (33’st Kovalenko 6), Cambiaghi 7 (33’st Cancellieri 7); Cerri 5.5 (25’st Niang 7). In panchina: Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Destro, Bastoni. Allenatore: Nicola 6.5.

ARBITRO: Mariani di Aprilia 6.5

RETI: 23’pt Zanoli (aut); 24’st Weissman, 43’st Niang (rig), 49’st Cancellieri.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni Ammoniti: Zanoli, Basic, Coulibaly, Maleh. Angoli: 8-4 per l’Empoli. Recupero: 3′; 6′.