Pagelle qualifiche MotoGP, GP San Marino: Martin domina, ottimi Bezzecchi e Bagnaia

Le pagelle delle qualifiche della MotoGP, con i voti ai protagonisti del GP di San Marino. Sul intitolato a Marco Simoncelli ha dominato Jorge Martin, che si è preso la pole position ritoccando anche il record della pista. In prima fila con lui ci saranno i due italiani Bezzecchi e Bagnaia, che dopo lo spaventoso incidente di domenica scorsa può dirsi più che soddisfatto. Qui sotto le pagelle.

LA GRIGLIA DI PARTENZA COMPLETA

PAGELLE QUALIFICHE GP SAN MARINO

Jorge Martin, voto 10: Lo spagnolo è stato perfetto, dominando la Q2 e prendendosi una pole in maniera piuttosto netta. Decima pole in carriera per il madrileno della Pramac Racing, che ha anche fatto segnare il record della pista, abbassandolo di oltre 4 decimi. Meglio di così non poteva andare.

Marco Bezzecchi, voto 9: Nonostante i dolori alla mano dovuti alla caduta nel Gp di Catalogna, il riminese stringe i denti e strappa una super seconda posizione dietro ad un imprendibile Martin. Al termine delle qualifiche si è detto dubbioso rispetto al suo passo gara in vista di domenica, ma la seconda posizione è un eccellente inizio.

Francesco Bagnaia, voto 9: Dopo l’incidente terribile di settimana scorsa Pecco torna subito in moto e stampa il terzo miglior tempo. Di meglio non avrebbe potuto chiedere, resta da vedere quanto riuscirà a tenere nella gara di domani ma per adesso il risultato è ottimo.

Daniel Pedrosa, voto 8: L’eterno spagnolo sfrutta alla grande la wild card e partirà dalla seconda fila in quinta posizione. Che andasse forte si era già capito dalle prove libere, ma a quasi 38 anni e alla terza gara stagionale il risultato è ottimo.

Aleix Espargaro, voto 7: L’iberico dell’Aprilia passa brillantemente la Q1 nonostante gli acciacchi dovuti alla caduta di ieri nelle prove libere. Nella Q2 fa ancora meglio e si guadagna un’ottima sesta posizone.

Yamaha, voto 4: Altra qualifica da dimenticare per la Yamaha: poco si può dire a Quartararo, che ci prova ma non riesce ad accedere alla Q2 per pochi centesimi ed è il primo degli eliminati. Peggio di lui fa Morbidelli, che non riesce a trovare il ritmo e partirà addirittura dalla 19esima piazza.