MotoGP GP San Marino, Bezzecchi: “Più di così oggi faccio fatica a fare”

“Oggi più di così faccio fatica a fare. Non sarà facile ma ci proverò, come sempre. Tra i tre piloti in prima fila sono il più scarso, perché sono veloce di passo ma non riesco a fare tanti giri. Studierò il piano da adottare prima della battaglia. La mano fa male. Sarà una gara tattica? Oggi l’obiettivo è mantenere la forza per domani, che è più importante. In ogni caso non mi tirerò mai indietro”. Queste le dichiarazioni di Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46), dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.