Pagelle MotoGP, sprint race Gp Spagna 2023: Binder perfetto, Bagnaia ritrovato. Pedrosa incanta

Le pagelle della sprint race del Gran Premio di Spagna 2023, quarta prova del Mondiale di MotoGP. Tante emozioni a Jerez, con la gara ripresa dopo la bandiera rossa e sempre sul filo dell’incertezza. Nessun dubbio però sulla forza di KTM, in testa fin dalle prime curve e alla fine vittoriosa con Brad Binder. Alle sue spalle un ritrovato Francesco Bagnaia, che prova a rilanciarsi in terra spagnola e afferra un prezioso secondo posto. Gli applausi però sono tutti per Dani Pedrosa, che torna in gara a 37 anni e acciuffa un sesto posto davvero di alto profilo. Di seguito i nostri voti e tutte le informazioni sulla gara.

Le pagelle

Brad Binder, voto 10

Perfetto in partenza sia prima che dopo la bandiera rossa, duella con il compagno di squadra tra staccate al limite e ritmo davvero interessante. Alla fine la spunta lui con pieno merito, davvero da applausi soprattutto nel corpo a corpo. Domani cercherà conferme e sarà uno degli uomini da battere.

Francesco Bagnaia, voto 9

Prova di lucidità e intelligenza di Pecco, che capisce di non poter rischiare troppo e appare accorto in partenza. Poi il passo si rivela molto buono e nel finale sfrutta l’errore di Miller per centrare un secondo posto che vale molto dopo le difficoltà delle ultime uscite. Domani sarà importante, sia per il Mondiale che per continuare a ritrovare fiducia e risultati.

Dani Pedrosa, voto 9

Alla prima stagionale e con una wild card da tester, il 37enne spagnolo riporta tutti indietro nel tempo. Gli anni passano, ma la sua guida leggera ed elegante appare immortale. Con orgoglio prova a insidiare anche la quinta posizione, arriva un sesto posto che è comunque davvero notevole. E forse qualcuno in casa Honda si mangia le mani.

Jack Miller, voto 8

Peccato per l’ingenuo errore finale in staccata, che gli costa una posizione. Arriva comunque un podio e soprattutto la consapevolezza che il progetto KTM sta davvero prendendo il largo. Anche lui domani sarà della partita.

Marco Bezzecchi, voto 6.5

Il leader del Mondiale acciuffa un punticino con il nono posto di oggi, arrivato dopo una partenza travagliata: la caduta, principalmente colpa di Morbidelli, lo costringe al rientro in fretta ai box per prendere la seconda moto prima della ripartenza. Alla fine comunque rimane davanti a tutti in classifica piloti, domani è un altro giorno ma sembra mancare qualcosa su questa pista.

Aleix Espargaro, voto 5

Senza dubbio il bocciato di oggi, a maggior ragione dopo la pole di ieri. Parte male due volte dalla griglia, completa l’opera con la caduta quando poteva conquistare almeno una top-5. E domani sarà durissima.