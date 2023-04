Premier League, Crystal Palace ok: 4-3 al West Ham

Il Crystal Palace batte 4-3 il West Ham e sale a 40 punti in classifica. Al 9′ Soucek illude gli Hammers, che subiscono il pareggio al 15′ grazie alla rete di Ayew. Al 20′ e al 30′ Zaha e Schlupp firmano i gol del sorpasso. Ma ancora una volta il West Ham risponde presente grazie al sigillo di Antonio al 35′. Il rigore di Eze al 66′ però spegne le speranze di rimonta del West Ham che può solo accorciare le distanze con Aguerd al 72′. Seconda sconfitta consecutiva per il West Ham che resta a 34 punti, a +5 dal Leicester terzultimo (che ha una partita in meno).