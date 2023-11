Motomondiale: lunedì prossimo a Valencia test Pirelli per Moto2 e Moto3

Al termine dell’ultimo Gran Premio di questa stagione, lunedì 27 novembre team e piloti di Moto2 e Moto3 si fermeranno ancora un giorno presso il Circuito Ricardo Tormo di Valencia per il primo test ufficiale 2024 con pneumatici Pirelli, dopo quello privato svolto con esiti positivi ad inizio settembre a Barcellona. Sarà l’ultima giornata di test per quest’anno prima della prossima stagione, che inaugurerà ufficialmente l’era Pirelli in Moto2 e Moto3. I test ufficiali si svolgeranno poi a Jerez de la Frontera dal 28 febbraio al 1° marzo 2024 prima del primo Gran Premio in Qatar. Gli pneumatici a disposizione dei piloti per il test di Valencia sono gli stessi già utilizzati a Barcellona, sia in termini di misure che di mescole.

“Quello di Barcellona è stato un primo test privato e si è svolto in condizioni plug&play, ovvero senza poter settare al meglio la moto visto che team e piloti erano ancora nel bel mezzo dei rispettivi campionati“, ha dichiarato Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli. “I feedback sono stati comunque molto positivi e in quel caso l’obiettivo era prima di tutto quello di verificare se le misure e le mescole da noi selezionate fossero adeguate. Adesso abbiamo l’opportunità di effettuare il primo test ufficiale in ottica 2024, in questo caso a campionato concluso e su un tracciato diverso come caratteristiche“. “Sarà una buona occasione per una seconda verifica delle prestazioni degli pneumatici, dato che anche a Valencia avremo esattamente le stesse opzioni già utilizzate nel primo test, per iniziare nel 2024 la nostra prima stagione come fornitori unici dei Campionati Moto2 e Moto3 nel migliore dei modi“, ha concluso.