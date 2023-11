Italia, parla la mamma di Mancini: “Spero l’Italia vinca l’Europeo”

“Ho vista una parte, perché poi mi sono addormentata“. Così Marianna Puolo, mamma di Roberto Mancini, ex CT azzurro ora alla guida dell’Arabia Saudita, ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora. “Non mi sono addormentata per la partita però – ha specificato la signora Puolo -, l’ho fatto nel secondo tempo, non riuscivamo a segnare e allora…“. Il gioco della squadra di Spalletti, comunque le è piaciuto: “Mi sono piaciuti tutti, in particolare Chiesa. Sinceramente se nel primo tempo fossimo stati due a zero non avremmo rubato nulla“. Anche il figlio questa mattina ha fatto i complimenti agli azzurri via social. “E ha fatto benissimo. Lui un europeo lo ha vinto, speriamo possa farlo anche la squadra attuale. Lo vedrò il 27, lui compie gli anni e verrà qui da noi a pranzo, come sempre“.