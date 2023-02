MotoGP, test Sepang 2023: Martin il più veloce, Bezzecchi terzo

Proseguono i test di MotoGP sul circuito di Sepang, in Malesia, dove i piloti preparano la nuova stagione. Il più veloce di metà giornata è stato ancora Jorge Martin, già protagonisti nei giorni scorsi. Lo spagnolo del Team Pramac ha fermato il crono in 1:58.204, precedendo lo spagnolo dell’Aprilia Aleix Espargaro e l’azzurro della Ducati Marco Bezzecchi. Quarto posto per Maverick Vinales davanti a Luca Marini, mentre in top ten figurano anche Marc Marquez, Raul Fernandez, Bastianini, Pol Espargaro e Miguel Oliveira. Pista inizialmente bagnata per via della pioggia che si era abbattuta su Sepang e dunque teatro di svariate scivolate, di Miller e Rins, per fortuna senza conseguenze.