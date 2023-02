Probabili formazioni Bologna-Monza: ventiduesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Monza, match della ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 12 febbraio nella cornice dello stadio Dall’Ara. Un appuntamento tra due squadre che cercano i tre punti per il settimo posto. Il sogno europeo resta vivo per Thiago Motta e Palladino, ex compagni di squadra al Genoa, ora uno contro l’altro per un impegno cruciale. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti e nella settimana di preparazione.

BOLOGNA – Da valutare Marko Arnautovic, ma il rischio di un nuovo forfait c’è. Zirkzee comunque ha offerto segnali incoraggianti e resta favorito su Barrow al centro dell’attacco. Schouten e Dominguez a centrocampo. Lucumì squalificato.

MONZA – Mota resta il leader dell’attacco con Ciurria e Caprari che dovrebbero agire a supporto dell’unica punta. Solo panchina per Andrea Petagna. Birindelli e Carlos Augusto pronti ad agire sulle due fasce.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Soumaoro, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirzkee

Ballottaggi: Kyriakopoulos 55% – Medel 45% (con Posch terzino)

Indisponibili: Bonifazi, De Silvestri, Sansone, Arnautovic, Bagnoli.

Squalificati: Lucumì

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Marlon; Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Mota.

Ballottaggi: Mota 60% – Petagna 40%; Rovella 55% – Sensi 45%

Indisponibili: Donati.

Squalificati: –