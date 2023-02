Golf, Phoenix Open 2023: Scheffler a un solo giro dal titolo e dal numero uno del mondo

A un giro dalla fine del Phoenix Open 2023, torneo del PGA Tour di scena in Arizona, le luci dei riflettori sono puntate su Scottie Scheffler. L’americano è infatti al comando della classifica con uno totale di 200 (68 64 68, -13) e sogna il bis, dopo essersi imposto lo scorso anno, ma soprattutto il ritorno al numero 1 del mondo. Distanti due colpi Jon Rahm e Nick Taylor, secondi con 202 (-11), mentre più indietro Jordan Spieth e Adam Hadwin, quarti con 203 (-10). In difficoltà invece Rory McIlroy, 28° con 210 (-3) e vicino a perdere la vetta del ranking. Qualora il nordirlandese chiudesse dal 36° posto in giù, a Scheffler basterebbe anche il secondo posto per salire al numero uno.