MotoGP, test Jerez 2023: Aleix Espargarò il più veloce, bene anche Bagnaia. Caduta per Mir

Archiviato il Gran Premio di Spagna 2023 vinto da Francesco Bagnaia in sella alla sua Ducati, i piloti della MotoGP sono tornati in pista a Jerez de la Frontera per svolgere una giornata di test ai quali, oltre al campione del mondo in carica, ha preso parte anche Fabio Quartararo. Il centauro della Yamaha, dopo la caduta senza conseguenze di ieri, ha effettuato una trentina di giri. Aleix Espargarò su Aprilia ha fatto registrare il miglior tempo in 1’37”079, mentre per Pecco è arrivato un 1’37”269 come miglior risultato; ancora una caduta per la Honda di Joan Mir, decisamente non al suo agio con questa moto. I test andranno avanti fino al tramonto, quando i piloti archivieranno definitivamente la pista spagnola.