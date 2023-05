San Paolo celebra Senna: la sua immagine proiettata al centro Fiesp

di Mattia Zucchiatti 18

Il Brasile prepara l’omaggio ad Ayrton Senna, deceduto 29 anni fa sul circuito di Imola. Dopo la nomina a ‘Patrono dello sport brasiliano’, la Fiesp – federazione delle industrie di San Paolo – ha deciso di proiettare l’immagine del pilota sulla Galleria Digitale del Centro Culturale Fiesp, situato in Avenida Paulista, dalle 19 del 1 maggio fino alle 6 del 5 maggio. Un’iniziativa che non ha lasciato indifferente la famiglia del campione. “È sempre emozionante per noi poter ricordare l’eredità lasciata da Ayrton e sapere quanto l’idolo serva ancora da ispirazione a tutti i brasiliani”, afferma Bianca Senna, nipote del pilota e attuale CEO di Senna Brands. “Senna è un’icona dello sport e un vero eroe nazionale. La sua dedizione al motorsport e la sua filantropia sono esempi che devono essere seguiti da atleti e cittadini di tutto il mondo”, ha aggiunto. Il centro culturale – sede della Federazione delle Industrie di San Paolo – negli anni è diventata un punto di riferimento per le arti visive, audiovisive, la musica, la letteratura e la tecnologia, ospitando diversi eventi ed iniziative in quello che è un luogo simbolo dello skyline cittadino.