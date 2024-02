MotoGP: svelata la nuova KTM di Binder e Miller

Svelata la nuova Ktm RC-16 con cui la scuderia austriaca correrà nel Mondiale 2024 della MotoGP. Confermata in sella la coppia formata da Jack Miller e Brad Binder, che proverà a contrastare il dominio Ducati. Nei test di Sepang non è andata come sperato, con il settimo posto finale di Binder e il 14esimo di Miller che non rispecchiano le ambizioni: l’obiettivo è quello di fare meglio del 2023, dove ha chiuso al secondo posto nel Mondiale Costruttori e al quarto nei piloti con Binder.

Il team manager Francesco Guidotti ha spiegato le ambizioni: “Siamo reduci da un 2023 molto soddisfacente e in cui siamo cresciuti parecchio: siamo abbastanza contenti di come moto e piloti sono migliorati e nel 2024 dobbiamo portare avanti il percorso di crescita iniziato la scorsa stagione. Ci sono aree in cui avremo spazio per migliorare le nostre prestazioni: in generale il progetto è molto equilibrato e dobbiamo solo spingere quando sappiamo che è il momento di farlo. Non vedo l’ora di arrivare alla prima gara perché è lì che finiscono le parole e inizia la vera azione: niente scuse, è tempo di correre“.

Queste le parole di Brad Binder: “Abbiamo sempre migliorato negli ultimi anni, quindi non ho dubbi che faremo meglio del quarto posto del 2023. La scorsa stagione è stata bella, ma anche difficile: mi sentivo come se avessimo più potenziale, ma siamo stati sempre più competitivi e in lotta per il podio. Questa però è la stagione in cui possiamo fare la differenza: sarà la mia decima in KTM, la squadra è sempre rimasta unita, abbiamo tutti lo stesso obiettivo e l’unica cosa che resta da fare è di cercare di finire il lavoro in MotoGP“.

Così invece Jack Miller: “Lo scorso è stato un anno di apprendimento e di crescita per me, come persona e pilota, e nella seconda metà della stagione ero a mio agio con la moto e in grado di iniziare a lottare per le posizioni in cui dovevamo essere. In Ktm quando si trovano nuove idee si danno tutti da fare per averle in pista al più presto possibile e ciò è fantastico. Nel 2023 non sono riuscito a realizzare tutti i desideri che volevo, ma per il 2024 ho una nuova lista“.