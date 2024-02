Inter, è fatta per Taremi a zero a giugno: domani atteso a Milano per le visite

Mehdi Taremi sarà un calciatore dell’Inter nella prossima stagione. La società nerazzurra ha chiuso la trattativa per il primo colpo a parametro zero per il 2024/25 e domani il calciatore iraniano sarà a Milano per svolgere le visite mediche, prima della firma definitiva. L’attaccante – reduce dalla Coppa d’Asia – vestirà la maglia dell’Inter a partire dal prossimo 1 luglio, arrivando da svincolato dopo aver concluso l’annata calcistica in corso al Porto. In questa stagione Taremi ha realizzato sei reti prendendo in considerazione tutte le competizioni. Il calciatore nella scorsa estate è stato accostato anche al Milan, che poi ripiegò su Jovic.