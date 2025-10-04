La MotoGP continua con il suo calendario e approda in Indonesia per un nuovo Gran Premio di questo 2025: nella Sprint domina Bezzecchi, male Bagnaia.

La MotoGP, nonostante la vittoria in anticipi di Marc Marquez con la Ducati, procede con il suo calendario. Per questo fine settimana i piloti sono approdati in Indonesia per il nuovo Gran Premio da disputare e già dalla Sprint di questo sabato 4 ottobre sono emerse novità interessanti.

MotoGP, i risultati della Sprint in Indonesia: super Bezzecchi, male Bagnaia

Sulla pista di Mandalika, Marco Bezzecchi mette segno record e terza pole stagionale. Il pilota dell’Aprilia, pur partendo dalla sesta posizione, chiude con l’incredibile tempo di 1’28”832 e stacca gli avversari in maniera importante. Ha così vinto e si è posizionato davanti a Fermin Aldeguer e a Raul Fernandez.

Non una Sprint da ricordare quella di Marc Marquez che ha chiuso in nona posizione, ma in crisi profonda soprattutto Francesco Bagnaia che non ha superato il Q1 ed è finito ultimo.

MotoGP, la griglia del GP d’Indonesia