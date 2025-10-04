Serie A, alle 15 Lazio-Torino e Parma-Lecce: le formazioni ufficiali
Prosegue la sesta giornata di Serie A dopo l’anticipo del venerdì tra Verona e Sassuolo. Dalle 15:00 Lazio-Torino e Parma-Lecce.
Serie A no stop in questo weekend per poi fermarsi in vista della sosta internazionale. Sesto turno di campionato che vedrà in scena alcuna big match come quelli tra Fiorentina e Roma e quello di cartello Juventus-Milan, che vedrà il ritorno a Torino di Allegri.
Per il momento, però, il focus è tutto sul match delle 15:00 di oggi, sabato 4 ottobre. Riflettori sulla sfida tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Torino di Marco Baroni.
Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Torino e Parma-Lecce
Nessun dubbio di formazione per Baroni, alcuni nodi sciolti invece da Sarri visti i diversi dubbi in attacco. Con capitan Zaccagni out, l’ex allenatore della Juventus ha dovuto ridisegnare il reparto offensivo. Spazio a Pedro dal 1′, che sostituisce l’infortunato Zaccagni e che supera Isaksen nel ballottaggio. Confermatissimo in attacco Castellanos.
In Parma-Lecce, invece, sfida tra Pellegrino e Stulic tra gli attaccanti. Accanto a Pellegrino, nel Parma, c’è Cutrone. Stulic, invece, accompagnato da Sottil e Pierotti.
FORMAZIONI UFFICIALI
LAZIO-TORINO
LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, N. Tavares; Cancellieri, Cataldi, Basic, Pedro; Dia, Castellanos. All. Sarri
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All. Baroni
PARMA-LECCE
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circait, Ndiaye; Britschgi, Keita, Bernabé, Sorensen, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, T. Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Sotti, Stulic, Pierotti. All. Di Francesco