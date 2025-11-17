Dalle sfide di Germania e Spagna al big match Scozia-Danimarca (in onda anche su Cielo): programmazione completa, diretta gol e studi pre e postpartita.

Il cammino verso i Mondiali FIFA 2026 entra nelle sue battute decisive e Sky propone due serate dense di incontri, analisi e aggiornamenti.

Tra lunedì 17 e martedì 18 novembre, le European Qualifiers regalano altre sedici partite, visibili su Sky, in streaming su NOW e, per l’occasione, anche in chiaro su Cielo con la sfida Scozia-Danimarca.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La serata di lunedì 17 novembre

Il programma delle gare

Alle 20.45 si giocano sei incontri. In primo piano:

Germania – Slovacchia (Sky Sport Arena, NOW)

In contemporanea, con la modalità Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW, anche:

Irlanda del Nord – Lussemburgo

Malta – Polonia

Paesi Bassi – Lituania

Repubblica Ceca – Gibilterra

Montenegro – Croazia

Studi e approfondimenti

Dalle 20.00 e subito dopo il fischio finale, dalle 22.45, Sky propone un doppio appuntamento in studio con Mario Giunta e Federico Zancan per analisi, collegamenti e commenti a caldo.

Martedì 18 novembre: il clou con Scozia-Danimarca

La partita di cartello

Alle 20.45, occhi puntati su Scozia – Danimarca, trasmessa su:

Sky Sport Uno

NOW

Cielo, che rende la sfida visibile anche in chiaro

La Diretta Gol della seconda serata

In contemporanea su Sky Sport Calcio e NOW:

Galles – Macedonia del Nord

Svezia – Slovenia

Kosovo – Svizzera

Spagna – Turchia

Bielorussia – Grecia

Bulgaria – Georgia

Austria – Bosnia Erzegovina

Romania – San Marino

Belgio – Liechtenstein

Studi live

Anche martedì gli studi si accendono alle 20.00 e alle 22.45, con la conduzione di Leo Di Bello e Gianfranco Teotino, per immagini, ospiti e approfondimenti dedicati alla decima giornata delle Qualifiers.

Copertura totale su Sky Sport 24 e online

Aggiornamenti live, highlights delle due serate, contributi dai campi e analisi continue saranno disponibili su: