European Qualifiers, due serate di grande calcio su Sky e NOW: in campo sedici match tra lunedì 17 e martedì 18 novembre
Dalle sfide di Germania e Spagna al big match Scozia-Danimarca (in onda anche su Cielo): programmazione completa, diretta gol e studi pre e postpartita.
Il cammino verso i Mondiali FIFA 2026 entra nelle sue battute decisive e Sky propone due serate dense di incontri, analisi e aggiornamenti.
Tra lunedì 17 e martedì 18 novembre, le European Qualifiers regalano altre sedici partite, visibili su Sky, in streaming su NOW e, per l’occasione, anche in chiaro su Cielo con la sfida Scozia-Danimarca.
La serata di lunedì 17 novembre
Il programma delle gare
Alle 20.45 si giocano sei incontri. In primo piano:
Germania – Slovacchia (Sky Sport Arena, NOW)
In contemporanea, con la modalità Diretta Gol su Sky Sport Calcio e NOW, anche:
Irlanda del Nord – Lussemburgo
Malta – Polonia
Paesi Bassi – Lituania
Repubblica Ceca – Gibilterra
Montenegro – Croazia
Studi e approfondimenti
Dalle 20.00 e subito dopo il fischio finale, dalle 22.45, Sky propone un doppio appuntamento in studio con Mario Giunta e Federico Zancan per analisi, collegamenti e commenti a caldo.
Martedì 18 novembre: il clou con Scozia-Danimarca
La partita di cartello
Alle 20.45, occhi puntati su Scozia – Danimarca, trasmessa su:
Sky Sport Uno
NOW
Cielo, che rende la sfida visibile anche in chiaro
La Diretta Gol della seconda serata
In contemporanea su Sky Sport Calcio e NOW:
Galles – Macedonia del Nord
Svezia – Slovenia
Kosovo – Svizzera
Spagna – Turchia
Bielorussia – Grecia
Bulgaria – Georgia
Austria – Bosnia Erzegovina
Romania – San Marino
Belgio – Liechtenstein
Studi live
Anche martedì gli studi si accendono alle 20.00 e alle 22.45, con la conduzione di Leo Di Bello e Gianfranco Teotino, per immagini, ospiti e approfondimenti dedicati alla decima giornata delle Qualifiers.
Copertura totale su Sky Sport 24 e online
Aggiornamenti live, highlights delle due serate, contributi dai campi e analisi continue saranno disponibili su:
Sky Sport 24
sito SkySport.it
canali social ufficiali Sky Sport