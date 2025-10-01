Lo spagnolo sbarca in Indonesia con il titolo piloti in tasca e la Ducati già iridata nei Costruttori. Ora manca il successo tra i team per completare la Triple Crown. Bagnaia, dopo la doppietta in Giappone, punta al secondo posto nel Mondiale.

Il Mondiale MotoGP approda in Indonesia e il paddock si trasferisce al Mandalika International Street Circuit, sull’isola di Lombok, con la Ducati che intravede il traguardo della stagione perfetta. Dopo aver conquistato il titolo piloti con Marc Marquez e quello Costruttori, manca solo la vittoria tra i team per completare la Triple Crown, già centrata nel 2007 e nel 2022.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

“Le ultime 72 ore sono state incredibili – ha raccontato Marquez – Domenica ho vissuto una giornata che porterò per sempre nel cuore, tra lacrime e gioia. Arrivo a Mandalika con queste emozioni, che saranno un’ulteriore spinta per restare concentrati e chiudere nel migliore dei modi. Anche il titolo a squadre è molto vicino”. Per il Ducati Lenovo Team sarà sufficiente mantenere un vantaggio di almeno 309 punti su Gresini Racing già al termine della sprint di sabato.

A sorridere di nuovo c’è anche Pecco Bagnaia, tornato protagonista con la doppietta di Motegi. Il piemontese ha ritrovato fiducia e guarda al secondo posto nel Mondiale, distante appena 66 lunghezze: “In Giappone è andato tutto alla perfezione, anche con un po’ di suspense nel finale. Grazie al lavoro della squadra siamo tornati a lottare davanti. Non è stato facile, ci sono stati momenti durissimi, ma ora restano cinque weekend: godiamoceli e proviamo a recuperare più punti possibili”.