MotoGP sprint race Gp Austria 2023, Binder: “Fatto del mio meglio, domani proveremo a vincere”

“Ho fatto del mio meglio, ho trovato tardi il grip ma loro erano troppo forti per noi. Ho sofferto a mantenere il passo, devo dire grazie ai miei meccanici. Abbiamo fatto un enorme passo in avanti, continuiamo a lottare, proveremo domani a vincere”. Queste le parole del pilota della KTM, Brad Binder, dopo il secondo posto nella sprint race del GP di Austria 2023 di MotoGP: “Io ho fatto del mio meglio, ho cercato di tener testa a Pecco. Ce l’ho fatta per 4-5 giri poi non ce l’ho fatta più. Pecco è stato irreale. Non ha fatto nessun errore ma io cercherò di metterlo in difficoltà domani”.