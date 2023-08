Basket, l’Italia è atterrata in Cina: domani test con il Brasile, lunedì c’è la Nuova Zelanda

L’Italbasket è atterrata in Cina e si prepara ad affrontare gli ultimi test in vista dell’esordio alla FIBA World Cup 2023. Al Bao’an Stadium Centre di Shenzhen, in Cina, l’Italia giocherà contro il Brasile domani, alle 15 locali (le 9 italiane) e tornerà in campo lunedì 21 agosto alle 17.30 locali (le 11.30 italiane) contro la Nuova Zelanda. Altri due impegni probanti per la squadra di Pozzecco, il primo dei quali contro un quintetto verdeoro reduce da tre vittorie nel torneo esibzione di Melbourne ai danni di Australia, Sud Sudan e Venezuela. Osservato speciale Bruno Caboclo, ex scelta di primo giro degli Houston Rockets e fresco di firma con l’Umana Reyer Venezia. Nel roster anche una vecchia conoscenza della Serie A1 come Marcelinho Huertas.

Sulla carta più abbordabile il test contro la Nuova Zelanda, anche se l’ultimo precedente risalente al 2019 vide i Tall Blacks imporsi proprio in Cina per 82-88. La formazione oceanica ha ottenuto durante quest’estate una vittoria e una sconfitta contro il Giappone prima di un torneo in Germania, dove hanno perso contro il Canada 107-76 e contro la Cina 69-68. Una vittoria poi contro la formazione locale degli Shenzhen Leopards per 77-67.