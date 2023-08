MotoGP, pagelle sprint race GP Austria 2023: Bagnaia implacabile, Marini butta via un podio

Le pagelle della sprint race del GP di Austria 2023 di MotoGP incoronano Bagnaia ancora una volta come protagonista assoluto con un dieci pieno per la sua vittoria senza storia, mentre tra i bocciati troviamo Luca Marini, un po’ avventato sulla difesa nei confronti di Martin e finito giù, così come anche Quartararo, che è il colpevole della maxi caduta del primo giro (long lap penalty per lui). Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

FRANCESCO BAGNAIA voto 10 Due secondi e oltre di margine in una gara sprint sono tanta roba, scatta dalla pole, guida alla perfezione, evita guai e vince ancora. Dominatore assoluto, e non è solo merito di quella Ducati.

BRAD BINDER voto 9 Tanta consistenza per il pilota della KTM, che trova altri punti pesanti per la sua classifica e dimostra di essere sempre in grande spolvero.

JORGE MARTIN voto 8 Di prepotenza si prende il terzo gradino del podio, un inseguimento che si concretizza a partire dalla terza fila fino al terzo posto, con molta aggressività su Marini che per difendersi finisce giù. Bravo.

MARC MARQUEZ voto 5 Chi l’ha visto? Nell’anonimato più totale, perde il confronto diretto con suo fratello ed Espargaro, che lo ha ostacolato ieri, gli finisce davanti. Non benissimo, ma la Honda è questa.

LUCA MARINI voto 4 Finisce giù mentre poteva forse essere più cauto per lottare con Martin per il podio, gara sprint amara per lui visto che c’era tanto potenziale.

FABIO QUARTARARO voto 3 Non gira niente per El Diablo, e stavolta dopo essere stato protagonista di una maxi caduta al via, è anche punito con il long lap penalty che lo tiene fuori dai punti. Beffa.