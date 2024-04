MotoGP, Sprint GP Spagna 2024: sanzionato Quartararo, il terzo posto va a Pedrosa

Sorpresa a fine gara sprint del GP di Spagna. Fabio Quartararo, terzo classificato, è stato infatti sanzionato a causa della pressione delle gomme, ed è quindi escluso dal podio. Al suo posto sale sul terzo gradino Dani Pedrosa, che fa così esultare la Ktm con un risultato quasi insperato alla vigilia.

BREAKING: @26_DaniPedrosa promoted to P3! 🥉 The Little Samurai takes his first Sprint podium after tyre pressure penalty for Quartararo ⚠️

