MotoGP, Rins in Yamaha nel 2024: “Tornare in un team ufficiale è ciò che sogna un pilota”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alex Rins ha condiviso le sue sensazioni dopo l’annuncio ufficiale che nella stagione 2024 correrà per la Yamaha: “Fare ritorno in un team ufficiale è il sogno di ogni pilota. Voglio terminare al meglio questa stagione, poi vedremo cosa accadrà il prossimo anno“. Il pilota spagnolo, che a fine Mondiale lascerà la Honda, non gareggerà a Silverstone a causa di un infortunio.