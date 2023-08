Morata chiude la porta alla Roma: “Non è un’opzione al momento”

Fuori uno nel casting per l’attacco della Roma. Ed è il profilo più autorevole, quello che, si vocifera, più interessava a Josè Mourinho: Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo dell’Atletico Madrid ha commentato le indiscrezioni sull’interesse dei giallorossi: “Non è un’opzione in questo momento. Sono qui a godermi il Messico e la preseason. In questo momento non è nella mia testa”, ha detto ai microfoni dell’emittente TUDN. “Sto lavorando e sono molto felice di essere qui. Non possiamo controllare il mercato. Lavoro con la voglia di continuare a migliorare, come sto facendo in questa preseason, ma non posso controllare il mercato“, ha ribadito. Parole anche per l’allenatore della Roma, Josè Mourinho: “È un grande allenatore, è stato lui a darmi l’opportunità di giocare la mia prima partita da professionista. Gli sono molto grato e gli auguro il meglio”, ha aggiunto Morata che potrebbe così restare a Madrid con la maglia dei Colchoneros. Simeone e la dirigenza dell’Atletico negli ultimi giorni hanno speso belle parole per il giocatore, sceso in campo nell’amichevole (0-0) con la Real Sociedad.