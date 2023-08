MotoGP, ordine di arrivo e classifica prove libere 1 GP Gran Bretagna 2023: Bezzecchi davanti a tutti

Marco Bezzecchi ha messo a referto il miglior tempo nelle prime prove libere della MotoGP del GP di Gran Bretagna 2023. Doppietta italiana e doppietta del Mooney VR46 Team a Silverstone, dove alle spalle di Bezzecchi, pilota più veloce in pista con 2:00.295, c’è Luca Marini. Alle loro spalle altre due moto uguali, ovvero le Prima Pramac Racing di Jorge Martin e Johann Zarco. In top 10 anche Franco Morbidelli, settimo, mentre Pecco Bagnaia, leader del Mondiale, non è andato oltre la 14^ posizione. Alle sue spalle Marc Marquez, mentre ha fatto leggermente meglio il compagno di squadra Enea Bastianini (12°).

CLASSIFICA PROVE LIBERE 1