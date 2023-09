MotoGP: la regia mostra la mappa sbagliata dell’India

Durante il weekend di MotoGP in India, la regia ha commesso un pesante errore nella grafica rappresentate la cartina geografica dello Stato. La mappa dell’India utilizzata dai canali ufficiali della MotoGP non mostrava il territorio del Kashmir, sotto in controllo indiano ma al centro di una delicata situazione politica. Il web ha fatto notare l’errore con diversi commenti e l’organizzazione ha subito rimediato, proponendo una cartina giusta e pubblicando un messaggio di scuse sui social.