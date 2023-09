Inter, Dimarco: “Ottimo segnale al campionato, gol dedicato ad Arnautovic”

Il match winner della sfida tra Empoli e Inter Federico Dimarco ha esternato la sua soddisfazione nell’intervista post match ai microfoni di DAZN: “È una vittoria importante, abbiamo dato un ottimo segnale al campionato. Non è stata una partita facile ma siamo contenti di aver portato a casa i tre punti. Se si vuole lottare per qualcosa bisogna vincere per forza con le piccole“. Poi un pensiero a Marko Arnautovic, infortunatosi da subentrato nei minuti finali: “Gli dedico il gol, ha avuto questo infortunio che sicuramente non sarà qualcosa di semplice. La palla mi è arrivata bene, perfetta sul sinistro, l’ho calciata e fortunatamente è entrata“. A proposito del suo momento: “Penso sia uno dei punti più alti della mia carriera, io penso solo a lavorare giorno per giorno, ma l’unica cosa che conta è la vittoria della squadra“.