Udinese-Fiorentina, altro minuto di silenzio rovinato: cori e fischi durante il raccoglimento per Napolitano

di Redazione 20

Prima del match tra Udinese e Fiorentina, il minuto di silenzio in memoria di Giorgio Napolitano non è stato rispettato da una parte di tifosi presenti. All’Udinese Arena sono stati intonati dei cori, ma si sono sentiti anche dei fischi. In particolare, negli ultimi istanti una parte dello stadio ha intonato il coro ‘Libertà per gli ultrà’. Per coprire cori e fischi, il resto dello stadio ha iniziato ad applaudire. Proprio come hanno fatto i calciatori e i due staff in campo e in panchina.