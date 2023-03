MotoGp, possibile frattura per Marquez: dichiarato unfit dopo la caduta

Il Moto Mondiale di Marc Marquez inizia malissimo. Dopo i giorni che precedevano la gara vissuti in maniera entusiasmante e dopo la pole position e la terza posizione nella Sprint di sabato, la gara della domenica è stata un vero e proprio disastro che potrebbe dare fastidio anche nel futuro prossimo del pilota spagnolo. All’inizio del terzo giro è andato lungo in curva 3 finendo per travolgere Miguel Oliveira, dopo aver toccato anche Jorge Martin.

L’incidente, che ha provocato l’abbandono al Gp di Portimao, potrebbe non essere l’unica conseguenza per Marquez. Infatti, per il pilota spagnolo si sospetterebbe una frattura al 1° osso metacarpale della mano destra. il pilota farà ulteriori esami nella giornata di lunedì 27 marzo, ma il rischio di un forfait serio sarebbe dietro l’angolo. stato inquadrato nel paddock con una fasciatura vistosa. Ovviamente, lo hanno dichiarato “unfit”.