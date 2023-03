Serie A femminile, Milan e Fiorentina pareggio show: 3-3

La Poule Scudetto di Serie A femminile si arricchisce di uno spettacolare pareggio tra Milan e Fiorentina. Le due squadre si sono dovute accontentare di un 3-3, ma alla fine è la formazione viola quella con più motivi per sorridere. Alla mezz’ora di gioco infatti il Milan infatti è già avanti di due gol grazie ai sigilli di Vigilucci (3′) e Asllani (21′). Nella ripresa al 69′ Boquete accorcia le distanze, ma al 74′ un rigore di Piemonte ristabilisce il doppio vantaggio per le rossonere. Nel finale però si completa la rimonta della Fiorentina. All’88’ è Hammarlund a realizzare il gol della speranza e dopo cinque minuti di recupero arriva la rete del pareggio (e della doppietta) di Boquete. Un punto che non cambia la sostanza della classifica: le due squadre restano quarta e quinta a 35 punti.