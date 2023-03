Brasile, Ednaldo Rodrigues: “Non cerchiamo un Ct ad interim”

“Non vogliamo un allenatore ad interim ma un allenatore che possa guidarci almeno fino ai prossimi Mondiali”. Lo ha detto Ednaldo Rodrigues, presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf), che fa il punto sulla ricerca del dopo-Tite per la Selecao. Da tempo si fa il nome di Carlo Ancelotti e Rodrigues non smentisce: “Stiamo esaminando i vari nomi, ci stiamo lavorando, ma rispettando il lavoro di ciascun allenatore che viene citato – sottolinea ai microfoni di Band TV – Molti tecnici sono interessati ma, per una questione etica, rispetteremo i contratti e i club dove stanno lavorando, saremo molto corretti negli approcci, non vogliamo mancare di rispetto a nessuno”. Il presidente federale aggiunge che “nella nostra ricerca non faremo caso alla nazionalità. Vogliamo un allenatore che incarni lo spirito del calcio brasiliano e che sposi la nostra idea di rinnovamento, dando una chance ai tanti giovani che stanno emergendo”. Non ci sono scadenze ma “ci aspettiamo di avere un nuovo ct che possa aprire un ciclo vincente entro la prossima finestra Fifa di giugno”.