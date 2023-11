MotoGP, Pecco Bagnaia campione del mondo se… Tutte le combinazioni

Pecco Bagnaia sogna di confermarsi campione del mondo di MotoGP e proverà ad ottenere punti decisivi in occasione del GP del Qatar 2023, sul circuito di Lusail. Il pilota della Ducati ha solamente 7 punti di vantaggio in classifica generale su Jorge Martin e non può concedersi passi falsi. Non si prospetta tuttavia un compito agevole visto che lo spagnolo avanza minaccioso ed appare determinato a giocarsi le sue carte fino alla fine. Di seguito tutte le combinazioni che incoronerebbero Bagnaia campione del mondo.

PECCO BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE:

L’azzurro non può laurearsi campione già in Qatar in virtù della Sprint Race vinta da Martin, che ha accorciato le distanze in classifica generale, perciò tutti i discorsi saranno rinviati a Valencia. Sarà dunque possibile fare dei calcoli più precisi solo al termine della gara in Qatar.