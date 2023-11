Il ds dello Shakhtar: “L’Ucraina può battere l’Italia. De Zerbi? Diventerà uno dei migliori”

Serhiy Palkin, direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un’intervista a Repubblica alla vigilia del match Ucraina-Italia, decisivo per la qualificazione agli Europei 2024: “Per noi sarà una gara molto difficile, ma ciò che conta per la nostra nazionale è giocare un buon calcio. Battere l’Italia? Se lo Shakhtar ha battuto il Barcellona, non vedo perché l’Ucraina non possa riuscirci“.

Palkin ha poi speso parole al miele per Roberto De Zerbi, che prima di approdare in Premier League aveva guidato proprio lo Shakhtar: “Sono certo che in futuro diventerà uno dei migliori al mondo. Avevo detto che avrebbe avuto successo già prima del suo arrivo in Premier: avrà un grande futuro. Penso che per vedere che tipo di coach sarà dovremo vederlo sulla panchina di un grande club, ma potrebbe volerci ancora un po’ di tempo“.