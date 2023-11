Atp Finals Torino 2023: 2.4 milioni di spettatori su Rai Due per la semifinale Sinner-Medvedev

Jannik Sinner continua ad essere il grande protagonista delle Atp Finals 2023 di Torino sia dentro che fuori dal campo. Se al Pala AlpiTour ha sconfitto in tre set Medvedev in semifinale, su Rai Due ha fatto registrare degli ascolti notevoli. Ben 2.4 milioni di telespettatori si sono infatti sintonizzati sul canale per assistere alla sfida dell’azzurro. Da segnalare anche un notevole 18,30% di share. Non sono stati invece ancora comunicati gli ascolti per quanto riguarda Sky Sport.