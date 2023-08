Bologna-Milan, Motta: “Stessa idea e filosofia di sempre. Affrontiamo una delle favorite per lo Scudetto”

“Competeremo contro il Milan, con i nostri mezzi al massimo come sempre, con la massima concentrazione”. Così Thiago Motta a 48 ore dall’inizio del campionato contro i rossoneri. Due cessioni importanti e diversi arrivi, ma la squadra rossoblù è ancora incompleta. “Abbiamo individuato 4 o 5 nomi che devono ancora arrivare – ha continuato il tecnico del Bologna – ripeto ora abbiamo il Milan, una grande squadra che si è rinforzata tantissimo e noi siamo concentrati e determinati a fare una grande prestazione. Il nostro presente è così – ha proseguito – inizia la competizione non abbiamo tempo per pensare ad altro, la società sa bene di cosa abbiamo bisogno. L’idea e la filosofia è la stessa, i giocatori che arriveranno è per aumentare il livello e la concorrenza tra loro, per migliorarsi e crescere”.

Su Dominguez, l’allenatore ha detto: “Con Nico tutto molto bene, sarà il nostro capitano contro il Milan, si sente bene, ieri abbiamo parlato per affrontare al meglio la partita, e lui sempre molto attento e competitivo, vuole fare bene per se stesso e per la squadra. Per il rinnovo chiedete a lui. Il ragazzo sta alla grande”. Diverse le situazioni di Lucumì, Orsolini e Barrow. “Lucumì sta bene, Orso sta recuperando ma è un po’ indietro, Musa non è disponibile per la prossima partita. – ha detto ancora Thiago Motta – Van Hoijdonk? L’idea è di alzare il valore e la competitività del gruppo. Sono contento di Sydney, vedremo entro fine mercato. Penso che l’idea sia quella di andare a giocare altrove ma ogni opportunità che gli sto dando in allenamento la sta sfruttando, è un ragazzo molto interessante, vedremo entro la fine del mercato”.

E ancora su Zirkzee, l’allenatore rossoblù ha evidenziato: “Ha avuto meno spazio l’anno scorso, ora lo vedo molto bene, è migliorato molto fisicamente e sia in attacco che in difesa, ha grande potenziale e lo devo sfruttare”. A sinistra, infine, resta il ballottaggio tra Corazza e Lykogiannis. “Lo vedrete lunedì durante la partita, stanno bene tutti e due, Tommaso sta cercando di migliorare molto nella fase di possesso, è molto attento in quella di non possesso, gestisce gli uno contro uno, vedremo la partita con chi inizieremo”, ha detto Thiago Motta. E su Fabbian: “ha fatto una buona stagione l’anno scorso, è un ragazzo fantastico che ha voglia di lavorare e migliorarsi, per poter competere con gli altri centrocampisti e insieme alla squadra competere contro gli altri. Abbiamo bisogno, penso potrà essere di grande aiuto: sa fare gol”.

Tornando al Milan di Pioli, tanto cambiato, Thiago Motta ha concluso: “Mezzi diversi, ma se non è la favorita è una delle favorite. Hanno costruito una squadra forte e di qualità, non solo per il campionato ma anche per l’Europa. Hanno costruito una grandissima rosa. Noi dobbiamo restare concentrati su quello che dobbiamo fare”.