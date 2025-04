Nuovo guizzo di Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, continua la sua striscia vincente e si regala il successo anche nella sprint race del Gran Premio di Spagna. Sul circuito di Jerez lo spagnolo consolida il proprio primato nel mondiale, allungando a +20 sul fratello Alex, oggi secondo con la Desmosedici del team Gresini. Completa il podio Pecco Bagnaia, terzo con l’altra Ducati ufficiale. In quarta posizione si piazza Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), in quinta. C’è una Ducati anche in sesta posizione, grazie a Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina). Delusione invece per il poleman Fabio Quartararo (Yamaha), caduto nel tentativo di contrattaccare dopo il sorpasso di Marc Marquez durante il secondo giro. Nell’ordine, completano la top ten Maverick Vinales, Marco Bezzecchi, Joan Mir, Pedro Acosta. La gara lunga è in programma domani alle ore 14.

Marc Marquez 10

La partenza è di livello sul rettilineo, ma il duello con Quartararo sorride inizialmente al francese alla prima curva. La pazienza però premia il fuoriclasse spagnolo che piazza un sorpasso contestuale alla caduta del rivale. Il duello per la testa diventa presto un affare di famiglia, ma per Alex non c’è niente da fare. A cinque anni dalla frattura dell’omero, sulla stessa pista Marc cancella l’incubo del passato e consolida la vetta della classifica. Eguagliata la serie di Martin con la quinta Sprint vinta di fila.

Alex Marquez 8

Una sprint alla cieca, come ha detto nel post gara. Un secondo posto prezioso per il morale dopo la caduta di ieri. “Ho cercato di essere concentrato e spero di poter fare un passo in avanti domani”. I segnali iniziano ad essere incoraggianti.

Pecco Bagnaia 6

Attore non protagonista. Si accontenta, ma prenota un ruolo diverso da quello del compitino. “La gara sarà differente, come spesso accade. Ma mi aspettavo di più”, la punzecchiata di Dall’Igna. Lo ribadisce lo stesso due volte iridato: “Devo continuare a lavorare per migliorare: i due fratelli Marquez sono ancora un passo avanti a me. Domani è un altro giorno e ci riproverò”.

Franco Morbidelli 7

Positivo, ma senza acuti. Ha chiuso una gara più che positiva, ma il romano ha sofferto da metà gara in poi. Può però dire la sua.

Maverick Vinales 6.5

Primo delle KTM. Chiude entro gli otto secondi e non è un dato banale

Fabio Quartararo 5

Resiste al primo attacco di Marc Marquez nel primo giro. Ma poco dopo deve capitolare in tutti i sensi: lo spagnolo passa, il francese non riesce a contrattaccare e cade. Una delusione cocente.