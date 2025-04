Victor Osimhen ancora al centro del calciomercato: c’è il suo nome in cima alle preferenze di diversi club, la Juve batte tutti

Tutti lo vogliono, la Juventus forse un po’ di più. È quanto trapela dalla Turchia su Victor Osimhen, attaccante di proprietà del Napoli che si candida ad essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo.

Un protagonista che ha già il prezzo ben in vista: 75 milioni di euro, questa la cifra scritta nel contratto del bomber nigeriano e che dovranno pagare al Napoli i club che vogliono acquistarlo. Tutti, ma non quelli italiani che – come ormai noto – non potranno usufruire della clausola, non valida infatti per le società di Serie A. Per loro, quindi per la Juventus che vorrebbe Osimhen nel proprio attacco, ci sarà da trattare con Aurelio De Laurentiis e la missione si prospetta tutt’altro che facile.

Già perché il patron dei partenopei tutto vorrebbe fare, tranne che andare a rafforzare una diretta concorrente con il nigeriano: per la Juventus, dunque, la missione si preannuncia tutt’altro che semplice, anche se a Torino si sarebbero già mossi in maniera ufficiale, battendo la concorrenza.

Juventus, doppio offerta per Osimhen: è la più alta

È il portale turco Sports Digitale a parlare della mossa della Juventus per Victor Osimhen. Una mossa ufficiale e che potrebbe sbaragliare la concorrenza: stando a quanto riportato, infatti, il club bianconero avrebbe presentato ufficialmente una offerta al calciatore ed una al Napoli.

Le due offerte sarebbero anche le più alte fin qui pervenute e questo metterebbe la Juventus davanti a tutti nella corsa al calciatore. Affare però non ancora chiuso perché dall’Inghilterra sono pronti al rilancio e la trattativa deve ancora decollare. Accadrà nelle prossime settimane, con sirene che arrivano anche dall’Arabia Saudita.

Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, l’Al Hilal sarebbe pronto a pagare la clausola subito in modo da poter disporre del bomber nigeriano già nel mondiale per club. La società, infatti, sta per perdere Mitrovic e non vuole arrivare alla rassegna iridata senza un numero 9 di livello internazionale. Da qui la scelta di Osimhen e la possibilità di chiudere l’affare subito. Per il Napoli non ci sarebbero problemi, resta da convincere il nigeriano che potrebbe voler continuare a giocare in un campionato competitivo. Quello che gli garantirebbe la Juventus che si sarebbe già fatta avanti: tocca, in questo caso, convincere De Laurentiis e forse andare un po’ oltre la clausola da 75 milioni. La prima mossa, intanto, è stata fatta.