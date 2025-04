Domani si corre l’edizione 2025 della Maratona di Londra, una delle edizioni più attese degli ultimi anni per la presenza di un parterre di atleti di assoluto livello. Il protagonista più atteso è Jacob Kiplimo, al debutto assoluto sulla distanza dei 42,195 km. Il 24enne ugandese ha fatto parlare di sé a febbraio, quando ha stabilito il nuovo record mondiale della mezza maratona in 56’42”, diventando il primo uomo a scendere sotto i 57 minuti. Un risultato che ha rafforzato l’idea che possa essere proprio lui a infrangere ufficialmente il muro delle due ore in maratona.

Ad oggi, l’unico ad esserci riuscito è Eliud Kipchoge. L’impresa del keniano è arrivata nel 2019 a Vienna, in condizioni però speciali, aiutato dalle lepri a mantenere un ritmo costante; il suo crono di 1:59:40 dunque non fu omologabile, e lascia le porte aperte per un nuovo tentativo sotto le due ore che varrebbe il nuovo record mondiale.

Le parole dei protagonisti

Ora tocca a Kiplimo, che alla vigilia si è mostrato cauto ma determinato ai microfoni della BBC: “Lo so anch’io che tanta gente ritiene che io possa essere il primo a correre sotto le due ore, ma domani tutto dipenderà da come risponderà il mio corpo. Di sicuro, darò tutto me stesso, ma non posso dire adesso cosa succederà. Vedremo, in fondo ancora non so cosa si prova a correre una maratona“.

Anche il 40enne Kipchoge, che a Londra si è imposto quattro volte e vanta nel suo palmares due ori olimpici nella maratona, è convinto che il muro delle due ore potrà crollare a breve: “Non siamo troppo lontani da quel giorno, anzi per me accadrà tra non molto. Io stesso ho dimostrato che è possibile. E domani? Io corro per vincere, ho ancora fame di successi e voglio continuare a essere fonte d’ispirazione. È questo che mi spinge ogni giorno ad allenarmi con passione“.

Gli altri partenti alla Maratona di Londra

A rendere ancora più prestigiosa la gara ci saranno altri nomi di primissimo piano, come l’oro olimpico di Parigi Tamirat Tola, il keniano Sabastian Sawe, quinto nella lista dei più veloci di sempre, e il campione in carica, Alexander Mutiso Munyao. A rappresentare l’Italia ci sarà Yeman Crippa, campione europeo di mezza maratona, pronto a mettersi alla prova tra i giganti.

Anche la gara femminile si preannuncia spettacolare, con un parterre di stelle che vede la campionessa olimpica Sifan Hassan e la primatista mondiale Sigist Assefa, pronte a regalare un’altra sfida epica, come già successo con il foto-finish vissuto ai Giochi di Parigi. Al via anche l’azzurra e primatista nazionale Sofiia Yaremchuk.