Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Qatar. Marquez, partito in pole position, mantiene la posizione e gestisce il vantaggio. Il pluricampione del mondo fa il vuoto, con Alex Marquez che insegue a diversi decimi di distanza. Alle spalle dei due fratelli, Fabio Quartararo viene superato da Franco Morbidelli, ma i due restano in lotta fino all’ultimo giro per il terzo gradino del podio. L’italiano della Vr46 difende strenuamente e mantiene la terza piazza, con il francese che è costretto ad accordarsi. Alle loro spalle, Francesco Bagnaia recupera alcune posizioni, concludendo in ottava piazza dopo essere partito undicesimo. Jorge Martin trova il primo traguardo della stagione, ma non senza difficoltà. Negli ultimi giri, lo spagnolo scivola lungo la classifica, affaticato e dolorante a causa dell’infortunio alla mano. Si torna in pista domani a partire dalle 19:00 per il Gran Premio che concluderà il fine settimana.

LE PAGELLE DELLA GARA SPRINT

Marc Marquez: 10-

Marc Marquez vince nuovamente la gara sprint, ma al traguardo afferma che non tutto è andato nel migliore dei modi. Lo spagnolo sul finale perdeva in alcune curve, ma è comunque riuscito a portare a casa il risultato.

Alex Marquez: 9

Alex Marquez chiude, ancora una volta, in seconda posizione. Il pilota della Gresini perde contatto con il fratello maggiore nei primi giri e si trova poi a vivere una gara nella ‘terra di nessuno’. Sul finale, lo spagnolo fatica leggermente, senza però mettere a rischio il suo argento.

Franco Morbidelli: 8.5

Buon podio di Franco Morbidelli, che firma una buona prestazione, seppur rimanendo distante da Alex Marquez. Sul finale, l’italiano difende bene su Fabio Quartararo, ottenendo un positivo terzo posto.

Fabio Quartararo: 7.5

Fabio Quartararo perde poco dopo il via il terzo posto, ma gestisce bene la quarta piazza e tenta il sorpasso sul finale. Buon risultato per il francese, che dopo mesi di anonimato torna in lotta per le posizioni di maggior rilievo.

L’ORDINE DI ARRIVO