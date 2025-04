Penultima giornata di gare ai Campionati Europei di lotta 2025, di scena in Slovacchia a Bratislava, senza gioie per i colori azzurri. Protagonista quest’oggi la lotta greco-romana, che vedeva sui materassini quattro atleti italiani, ai quali però non è riuscito l’acuto. La giornata si è aperta con Danila Sotnikov impegnato nel ripescaggio dei 130 kg. L’azzurro, già argento europeo nel 2022 e bronzo nel 2024, ha affrontato l’ungherese Darius Vitek, ma si è dovuto arrendere con il punteggio di 6-3, che gli ha precluso definitivamente la corsa al podio.

Subito dopo è toccato a Nikoloz Kakhelashvili nella categoria dei 97 kg. L’azzurro di origini georgiane aveva iniziato nel migliore dei modi, superando prima il norvegese Felix Baldauf e poi l’ucraino Serhii Omelin, in entrambi i casi per 1-1 grazie al primo punto conquistato. Ai quarti però si è dovuto inchinare al cospetto del fuoriclasse Artur Aleksanyan, due volte argento olimpico e pluricampione del mondo. L’incontro è stato combattuto, ma si è chiuso sul 5-2 a favore dell’armeno. La possibilità di accedere ai ripescaggi si è spenta nel pomeriggio, quando Aleksanyan è incappato nella sconfitta in semifinale contro il bulgaro Milov, che ha così eliminato anche Kakhelashvili dalla corsa alle medaglie.

Gli altri risultati agli Europei di lotta

La giornata infine vedeva in gara anche Luca Dariozzi negli 82 kg e Tommaso Bosi nei 60 kg. Dariozzi si è fermato al secondo turno: dopo aver battuto 2-0 il belga Ibrahim Tabaev, ha subito un netto 4-0 dal bulgaro Svetoslav Nikolov, mentre è terminata invece al primo incontro l’avventura di Bosi nei, sconfitto anche lui da un bulgato, Nedyalko Petrov.

Gli Europei di lotta 2025 si concluderanno domani con le finali restanti, che non vedranno però impegnati lottatori azzurri. L’Italia conclude così la propria rassegna continentale con una sola medaglia, lo splendido bronzo conquistato nei 59 kg di lotta libera femminile dalla 21enne Aurora Russo, al primo podio continentale a livello senior.