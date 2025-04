Si sta per aprire una settimana importante per la Nazionale di volley femminile, che vivrà il secondo collegiale dell’anno. Un appuntamento che potrebbe anche risultare importante in vista dei prossimi grandi impegni della squadra azzurra, fino ad arrivare ai Mondiali in Thailandia. La Nazionale si riunirà sotto la guida del commissario tecnico Julio Velasco al Centro Pavesi di Milano. Il lavoro inizierà lunedì 14 aprile e proseguirà per tutta la settimana, fino a venerdì 18. Sono quattordici le atlete convocate per il collegiale, che chiaramente non prevede la presenza delle “big”, impegnate nella parte finale della stagione con i rispettivi club.

Queste, quindi, le giocatrici convocate: Anna Adelusi, Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori.

Nell’occasione, al Centro Pavesi andrà in scena anche il raduno della Nazionale Seniores B, allenata da coach Carlo Parisi. In questo caso, il gruppo di lavoro è ristretto rispetto alla Nazionale maggiore, dato che sono appena otto le giocatrici selezionate per lavorare nei prossimi giorni. Di seguito, quindi, l’elenco delle giocatrici convocate per la Nazionale Seniores B: Valentina Bartolucci, Martina Bracchi, Chidera Blessing Eze, Giorgia Frosini, Beatrice Gardini, Alice Nardo, Sara Panetoni, Alice Tanase.

I già citati Mondiali che si terranno in Thailandia tra il 22 agosto e il 7 settembre non saranno l’unico grande evento che riguarderà la pallavolo femminile nel 2025, a livello di nazionali. Dopo il termine delle varie competizioni nazionali, fissato per il 4 maggio, infatti, passerà un mese fino all’appuntamento con la Nations League. In programma dal 2 giugno al 27 luglio, questo sarà il vero banco di prova a disposizione delle varie selezioni per testare la condizione e i vari accorgimenti in vista della rassegna iridata.