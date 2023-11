F1, Piastri contro Sainz nel team-radio: “Il solito Carlos, fermo in mezzo alla pista”

Carlos Sainz ancora nel mirino di Oscar Piastri. Il pilota della McLaren durante la prima sessione di libere ad Abu Dhabi si è lamentato attraverso un team radio della posizione in pista del pilota Ferrari, d’intralcio mentre stava provando il giro veloce. “Il classico Carlos, fermo in mezzo alla pista. Non è cambiato nulla, vedo”, ha esclamato il pilota della McLaren, che ha poi proseguito: “Non ha fatto nulla per togliersi”.