MotoGP, prove libere 2 GP Indonesia 2023: doppietta Aprilia, Bagnaia fuori dal Q2

Ordine d’arrivo e classifica delle seconde prove libere della MotoGP del GP dell’Indonesia 2023. Il miglior tempo sul circuito di Mandalika è ad opera di Aleix Espargaro, che gira in 1:30.474 e firma il record della pista. Alle sue spalle un’altra Aprilia, quella del compagno di squadra Maverick Vinales (a +0.154), mentre in terza posizione c’è Marco Bezzecchi, che a soli cinque giorni dall’intervento alla clavicola riesce a far segnare uno strepitoso 1:30.644. In grande difficoltà invece Pecco Bagnaia, il quale chiude addirittura sedicesimo a +1.161 dalla vetta e dovrà passare dal Q1. Ottima notizia per Jorge Martin, rivale dell’azzurro nella lotta per il titolo, che invece ha concluso quinto.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 2